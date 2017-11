Te contamos las claves de la causa por la que el exvicepresidente terminó preso

El ex vicepresidente Amado Boudou quedó detenido en la causa que se lo investiga por enriquecimiento ilícito. El juez Ariel Lijo avaló el pedido de detención de parte del fiscal federal Jorge Di Lello para que el ex funcionario justifique US$ 80.000 de su patrimonio, la compra de un departamento de su ex novia Agustina Kämpfer y el patrimonio de su socio y supuesto testaferro José María Núñez Carmona.

En la causa, el fiscal Di Lello analizó el informe de los peritos contadores que analizaron todas las declaraciones juradas de bienes de Boudou ante la AFIP y la OA y concluyó que "existen elementos de cargo suficientes que permiten presumir en principio que Amado Boudou se ha enriquecido patrimonialmente en forma injustificada, durante el ejercicio de la función pública".

El fiscal fue explícito en sus conclusiones: "No encuentro sustento en los ingresos registrados por el nombrado, con los consumos realizados".

Los peritos dijeron que hay un registro global en los libros de las acciones y no un registro diario de las operaciones, y sostuvieron que es imposible rastrearlas y saber, por ejemplo, si los accionistas retiraron dinero. Además hay libros societarios con tachaduras, enmiendas, hojas en blanco y huecos. Sostuvieron, por ello, que este mecanismo fue "el instrumento facilitador del ardid que colaboró con la confusión de sus propias cuentas".

El fiscal dijo que hay tres grandes inconsistencias:

Unos US$ 80.000 sin justificación en su declaración jurada de 2002 y las inconsistencias que detectaron en los peritajes sobre 111 declaraciones patrimoniales, de 2002 a 2012. Y entiende que para los peritos el dinero "no tiene origen justificado".

El departamento que compró de su ex novia Agustina Kämpfer en Bonpland al 1200, en Palermo Hollywood, por US$ 120.000 en 2010. Supuestamente lo adquirió con US$ 30.000 suyos y un préstamo de US$ 90.000 de Sebastián Boudou, hermano del ex funcionario. Pero el fiscal dijo que no está acreditado el préstamo, pues no hay ningún documento que lo justifique. Tampoco surgen de las declaraciones de Kämpfer elementos para justificar su ahorro de US$ 30.000. Incluso, en 2010 hay un desfase en contra de Kämpfer de un poco más de $ 316.000, sin tener en cuenta sus gastos. Por esto debe responder Boudou como su novio en esa época, dijo Di Lello.

En cuanto a Núñez Carmona, no hay respaldo, dice el fiscal, para unos $ 4 millones, monto que regularizó con la ley de blanqueo que promovió el kirchnerismo y US$ 795.000 que declaró tener. Además compró tres inmuebles, nueve autos y motos, y tuvo participación en, al menos, 12 sociedades.

