Sufrió un robo mientras dormía y abrió la polémica tras asegurar que se comprará un arma

Cansado de que le roben, un hombre hizo un polémico descargo en su cuenta de Facebook. En la madrugada del lunes, entraron a su casa a robar y, harto de la situación, aseguró que comprará un arma para defenderse. "Este sistema no funciona, se perdió el sentido común", expresó.





Daniel Cano Herrera publicó en su cuenta de la red social que anoche sufrió un robo en su departamento mientras dormía. Pese a la seguridad que hay en el complejo donde vive, delincuentes ingresaron por el balcón (ubicado en el primer piso) y le sustrajeron una computadora y prendas de vestir.





Además, del mueble ubicado al lado de su cama, se llevaron $ 29.800. Afortunadamente no se despertó y los malvivientes no lo enfrentaron.





Esta no es la primera vez que le roban, ya que hace algunos años le desvalijaron su negocio y con mucho esfuerzo logró sacarlo adelante. Frente a esto, escribió:





"En mi situación personal tomo otras medidas voy a comprar un arma esas que se encuentran a la venta en la calle porque un ciudadano común y corriente no podemos adquirir un arma legal tan fácilmente ustedes entienden de que les hablo pero estos negros de mierda si hasta armas de guerra se les encuentra es por eso que me voy hacer de una y si tengo que matar o cocinar a un hijo de puta de estos lo voy hacer por mis hijos lo juro ...Este sistema no funciona acá se perdió el sentido común pido a quien me pueda facilitar vender un arma le voy agradecer y no tengo problema en hacerlo público repito en mi caso de ahora en más las cosas van hacer distintas o soy yo o son ellos claro está que por nuestras vidas y bienes debemos pelear nosotros...!!!".