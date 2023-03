Sufría depresión, mató a su hija y se suicidó

Un caso de filicidio seguido de suicidio conmocionó a la comunidad del pueblo La Asunción, en Lavalle, cuando una mujer de 26 años ahorcó a su propia hija, de 6 años, y luego se quitó la vida de la misma manera. Los cuerpos fueron encontrados por el esposo de la mujer y padre de la nena, quien pidió auxilio a los gritos y no hubo nadie que no escuchara. Los investigadores activaron el protocolo de violencia de género y femicidio, pero determinaron que no hubo intervención de terceros, sino que la autora del tremendo hecho sufría depresión.