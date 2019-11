Sostienen que "no había ninguna niña" en la escena del crimen de Sain

En el marco de la investigación por el crimen del hincha de Sportivo, Juan Manuel Sain (27), en medio de una pelea en la villa San Francisco, la defensa del supuesto tirado que le dio muerte, Leonardo Benegas (23), representada por Leonardo Villalba, aseguró que lo peor que pudo haber hecho su defendido fue buscar un arma de fuego para terminar con una disputa de vieja data.

























Lo cierto es que tanto Benegas como la víctima sostenían un enfrentamiento que tenía algún tiempo, pero que no pasaba de las manos, los empujones y los insultos. Pero esta vez, un entredicho terminó de la peor manera. Según la defensa de Benegas, esta vez él fue increpado por la víctima, por detrás. Como se enojó porque lo había empujado, fue a buscar un arma de fuego y volvió dispuesto a disparar. La bala en el abdomen de la víctima terminó con su vida.

























Lo que ahora intenta conseguir la defensa es comprobar que no existieron agravantes y que no existió la intención de matar sino más bien de hacer daño. "No había ninguna niña de 9 años como se dijo. Los testigos no dijeron eso", manifestó Villalba a radio Sarmiento. Si bien, el agresor se presentó voluntariamente en Tribunales para declararse culpable, busca acordar una sentencia benigna con una carátula preterintencional que le permita lograr la excarcelación.