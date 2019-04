"Sobreviví después de que mi ex intentara matarme tres veces, pero juró que lo haría"

Era una de esas noches fría cuando Candela recibió el llamado de su expareja Javier, con quien había terminado hacía tres meses. Con la excusa de ver al bebé, que no quiso ver a lo largo de esos 90 días, Sosa le prometió un encuentro armónico y sin discusiones. La jovencita de 19 años accedió pensando que finalmente el padre de su bebé iba a recomponer la relación quebrantada con su hijo.













Aquella noche que se encontraron fue todo como él lo había planteado. Sin reclamos ni ofensas, pidieron dialogar sobre el bebé. Así, logró ganarse un grano de confianza por parte de Candela, quien accedió nuevamente a juntarse con él al día siguiente. Esta vez la excusa era llevarle un regalo a su hijo, pero como las noches se habían puesto tan frías, Sosa le pidió que fuera sola, así le entregaba el regalo prometido.













Cuando Candela llegó al lugar, cerca de las 22, a unas tres casas de su vivienda, el sujeto mostró sus intenciones. La forzó a ingresar a una casa abandonada y a tener relaciones sexuales. Como ella se negó e intentó irse de allí, él comenzó a golpearla y, otra vez, el calvario que vivió durante los dos años de pareja, apareció nuevamente.









Sosa le reclamaba que había visto unas fotos en Facebook donde ella aparecía con un amigo. "Estás cog... con él. Si tenés sexo con otro yo te voy a matar", le dijo, una vez más, porque esa amenaza ya se había escuchado entre sus gritos.













La agónica relación que vivió Candela, bajo la constante amenaza de su expareja, le costó muchas heridas físicas y psíquicas. Esta vez, la golpiza fue tal que las marcas hablan por sí solas. Dos intentos de estrangulamientos en cuestión de minutos. "La primera vez me desmayé y cuando me desperté, escuché que él hablaba con alguien y le decía: "Llamá a la Policía porque la he matado a la Candela"; intenté salir corriendo, pero él me agarró, me tiró al piso y me comenzó a golpear otra vez. Volvió a asfixiarme y cuando desperté ya no estaba".













Candela contó su dramàtico episodio a sanjuan8.com, sabiendo que el sujeto ya estaba preso porque se entregó ante las autoridades policiales creyendo que la había matado. "Él llamó a la ambulancia", rescató Candela, aunque tiene muy en claro que no quiere verlo más en libertad. "No quiero que salga nunca más libre porque juró matarme y lo va a hacer", suplicó. Es que ya lo había hecho una primera vez cuando estaba embarazada y aunque las disculpas de siempre bastaron en aquel momento, la relación terminó desgastada. Los golpes, los insultos, las peleas constantes finalizaron con una historia que no tendrá un final feliz: si él no queda preso, ella corre peligro.





Estadísticas que asustan

En San Juan durante el primer bimestre de 2019 se registraron 1800 denuncias sólo en la Comisaría de la Mujer, sin contar los expedientes que ingresaron por comisarías y fiscalías. En lo que va del año, hubo un femicidio en Médano de Oro. Miriam Morales perdía la vida de múltiples puñaladas en el tórax y en el cuello, el 15 de febrero de 2019. Mauricio Miguel espejo Valdez (43) quedó preso por ese hecho.