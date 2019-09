Sin poder contener las lágrimas, la madre de Brenda habló del procesamiento de Álvarez

En su casa, recibió a un equipo de Canal 8, trató de no quebrarse, pero no pudo. Es que, para Laura, aún es increíble todo lo que Diego Álvarez hizo. "Es mucho el rencor que siento hacia él, hacia la familia. Cuando voy a ver a los niños, siento que ellos me reciben con tanta hipocresía", manifestó llorando.





















El día anterior a que Diego Álvarez terminara con la vida de Brenda Requena, estuvieron en la casa de la madre de la joven. Fue la última vez que la vio con vida. "Siempre que se iba le decía, te amo, cuídate. Ese día me dio un abrazo y cómo que no quería irse", relató Laura.

























El viernes 12 de julio se supo de la desaparición de la joven de 24 años, su marido decía en ese momento que la sorprendió con su amante, José Guajardo, y que ante esta situación ella corrió al campo hasta perderse. Tras varios días de rastrillaje, finalmente encuentran el cuerpo de la joven, quemado, envuelto en una membrana junto a dos cubiertas. Desde el 15 de julio su marido quedó detenido. El testimonio de unos chicos que vieron a Álvarez en la zona donde encontraron los restos de la víctima complicaron al marido, eso sumado al testimonio de un cuñado del hombre.





















En su momento Laura no creía que el marido de su hija había terminado con la vida de la joven: "Nunca sospeché de él, incluso hablé con él a solas y en todos momento me dijo que ni siquiera le había pegado. Él me juraba que no le había hecho nada. Me dio tantas versiones que nunca sospeché de él".

















Por estos días la mujer sólo pide justicia y nuevamente entre lágrimas remarca, "pido justicia por mi Brenda y por mis niños, porque se quedaron sin su mamá y yo sin mi hija", cerró Laura, ya sin poder hablar.

