Seis años sin Ariel Tapia: las estremecedoras señales que indican que lo mataron

Tanto se dijo de la muerte de Ariel Tapia que la sociedad sanjuanina no sabe qué pensar, aunque imagina muchas cosas. Que fue un accidente, que era "mulita" de los narcos, que tuvo un problema familiar y "se les fue la mano"; sólo una fue la razón por la cual Ariel Tapia no está vivo. El nene desapareció hace 6 años, un 1 de diciembre de 2012, y fue hallado muerto varios días después en el interior de una heladera. ¿Qué pasó con Ariel? La pregunta que nadie respondió, aunque hay indicios que señalan que al niño lo mataron.













Al juez Benito Ortiz todos los medios lo señalaron con el dedo porque, justamente, se había iniciado en su despecho como magistrado de Instrucción con este caso. Al principio salió a hablar las veces que fue necesario con la prensa sobre el caso que llegó a conmover a todo un país, pero un día cerró la puerta y nunca más respondió sobre este tema. Sin embargo, sanjuan8.com insistió hace poco tiempo y consiguió que el juez expresara algunas palabras.













Su reacción fue motivada por la pregunta de "por qué no recibe a la familia de Ariel", a lo que respondió: "Esa familia a mí nunca me vino a tocar la puerta para preguntarme nada", lo dijo hasta enojado, como si hubiera algo que le molesta con relación a este tema. Aunque nunca dijo frente a las cámaras que a Ariel lo mataron, hubo señales que aparecen en el expediente que indicaría que lo que le pasó al niño no fue un accidente.













Tres indicios clave

· Tenía un golpe en la cabeza: el nene tenía una herida en su cabeza que fue muy difícil de asumir por el estado avanzado de descomposición del cuerpo de Ariel. Tenía alrededor de cinco días de fallecido y eso imposibilitó detectar detalles que se diluyeron.

· No estaba vestido: Ariel fue hallado en el interior de la heladera con menos de la mitad de ropa que llevaba cuando se perdió. El electrodoméstico en desuso estaba en un descampado de villa Angelita. ¿Puedo haberse desvestido cuando ingresó a la heladera? Es poco probable, porque tampoco tenía calzado y semidesnudo no andaba por la calle, según lo que manifestaron testigos. La ropa no apareció.

· Cuando ingresó a la heladera, el nene estaba inconsciente: Ariel no entró por propia voluntad, según indicaron los estudios específicos realizados en Salta, cuando lo hallaron. Este punto es el clave para determinar que efectivamente el nene no pudo ingresar solo a ese lugar, sino que lo llevaron y lo encerraron, tal vez, creyendo que estaba muerto; pero no, Ariel aún respiraba. Murió asfixiado.













La madre de Ariel Tapia sostiene que al nene lo mató la Policía, que vio algo, que supo algo que no debía ver. Es cierto que hubo inoperancia, porque fue encontrado cinco días, a pesar de que ya había rastreado ese lugar. El tema es que el paso del tiempo complicó la evidencia y hasta la hizo desaparecer.













Otra de las personas que cargó con la responsabilidad de lo que sucedió con el nene fue el entonces ministro de Gobierno, Adrián Cuevas, quien minimizó la desaparición del niño, en un primer momento y confesó: "Son cosas de chicos". Ese sello marcó un punto imperdonable que luego, la Policía intentó remediar con la creación de la División de Búsqueda y Rescate de Personas, en la gestión del actual ministro Emilio Baistrocchi. Además, por este caso la Provincia decidió acoplarse al protocolo nacional de búsqueda de personas, impulsado por el Ministerio Público Fiscal de la Nación que obliga a los uniformados a comenzar la búsqueda de una persona de inmediato. Con Ariel, eso no pasó y el tiempo, jugó a favor de los responsables de su muerte.