Se soltó de la mano de su abuela y casi ocurre otra tragedia en la esquina de una escuela

/// Por María Eugenia Vega Un niño de 9 años fue embestido en el cruce de Catamarca y avenida Libertador, cuando intentaba cruzar la calle de la mano de su abuela. Lo que ocurrió es que el nene recordó que se había olvidado "algo" en el aula e intentó volverse, soltándole la mano a la mujer.









En ese momento, el semáforo dio la luz verde y el auto que estaba esperando del otro lado de la calle Libertador General San Martín, aceleró intentando pasar hacia el Norte por Catamarca. Fue ahí cuando lo embistió de lleno y provocó que el niño "volara" varios metros del lugar del impacto.









Afortunadamente, el pequeño no sufrió heridas severas, "porque el golpe fue de costado" (según explicó la familia) y no cayó con la cabeza contra el pavimento. Cuando llegó la ambulancia, el paramédico lo revisó y constató que no tenía lesiones; por eso lo dejó junto con su abuela, su abuelo (que había llegado a la escena) y su tía.









Lo que ocurre es que la Escuela Normal Sarmiento, que es a la que asiste, reclamaba que el pequeño tenga una observación rigurosa por parte de la asistencia médica y que sea trasladado al hospital de todos modos. Por eso, la ambulancia volvió al lugar tiempo después para llevarlo a la guardia.





Un cruce tan peligroso como trágico

En ese esquina, en ese mismo lugar, hubo un accidente que se cobró la vida de una monitora urbana, el 27 de julio de 2016. Por ese episodio, Evangelina Ester Brizuela, de 46 años, perdía la vida luego de que un colectivo de la línea 35 de la empresa La Marina, la atropellara, cuando el micro intentaba doblar por Catamarca.









Ese hecho trágico marcó un antes y un después en el control vehicular que se realiza en esa zona. Según manifestaron a sanjuan8.com, las vicedirectoras de la institución, Luisa Molina y Adriana Savastano, hay una gran preocupación por parte de la comunidad educativa de esa escuela por la falta de seguridad vial que hay en las esquinas lindantes al edificio escolar.









"Hemos presentado una nota al municipio para solicitar asistencia por parte de los monitores, pero aún no hemos tenido respuesta", manifestaron.