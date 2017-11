Se retrasa el último resultado de la autopsia de Carlos Varela y preparan la demanda por daños y perjuicios

Se esperaba que durante la jornada del viernes se conocieran los resultados de la pericia pero no fue así. Con este examen se determinará si el hombre fue envenenado o no. La abogada de la viuda prepara la presentación en contra de los familiares de su ex.