Se obsesionó con su mejor amiga y la mató, luego simuló un suicidio

"El que conoce a Carmen sabe que con 'Teco Fernández' no había relación amorosa sino amistad, esa amistad asesina que él no pudo soportar", publicó María Luján, la hermana de la víctima, en redes sociales. "No se lo esperaba, ella como todos nosotros lo veía como un hermano y el hijo de puta la mató".









Néstor, su padre, contó también que ellos se habían conocido hacía seis años en el trabajo y, después de que lo despidieran, la relación siguió. "Él estaba obsesionado pero mi hija nunca le llevó el apunte", agregó y denunció que Fernández le robó también los euros y dólares que Carmen tenía preparados para viajar.





Tras su aprehensión, Fernández había quedado a disposición del Juez Nacional en lo Criminal 14 Ricardo Farías, quien se desentendió de la causa y lo remitió a la seccional de Tres de Febrero.