Se salvó de milagro: hizo una mala maniobra y volcó, pero salió caminando

El hecho ocurrió cerca de las 20.30 de este jueves en la vía rápida hacia el sur. Por causas que se desconocen, el Peugeot 307 negro terminó volcando hacia la banquina y un poste lo detuvo, evitando que el vehículo se cruzara hacia la otra mano de la Ruta.





El conductor, Giuliano Digiorgio, de 23 años, oriundo de Pocito, no sufrió ninguna herida a pesar del fuerte impacto que protagonizó. Una ambulancia se hizo presente en el lugar y los especialistas revisaron al joven, pero no lo trasladaron al hospital debido a que no presentaba ninguna lesión.