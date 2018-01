Se arrojó de un puente de 12 metros de altura para salvar a una nena

Todo ocurrió en la mañana de ayer, pasadas las 9.30, cuando Danzo venía en su camioneta desde Monteros hacia Concepción por la vieja traza de la ruta Nacional 38 y cruzaba el puente del río Gastona, uno de los límites de la localidad situada a 68 kilómetros de San Miguel de Tucumán.





Walter en el el sector del puente donde se cayó una nena y él se arrojó a ayudarla. Foto: Gentileza Natalio Danzo





"No podía creer lo que había visto. Se tiró como venía, sin pensarlo, eran 12 metros de altura o más y abajo el agua no llegaba ni a un metro. Cuando me bajo y voy a ver, se acercan dos nenas de 11 y 9 años y me dicen que su hermanita de 7 se había caído porque no vieron que en la pasarela del puente faltaba una baldosa. Eso lo vio Walter y se tiró a rescatarla. La agarró y la llevó a un costado del río", relató Danzo. "Fuimos para ese lugar con las menores y los vimos a los dos que estaban bien", añadió.





"'¡¿Por qué te tiraste así?!', le pregunté, y me dijo: 'Era una criatura, ¿qué iba a hacer?'", contó Danzo. Tras la situación, las niñas no quisieron ser llevadas a un hospital local y se volvieron a su casa en un barrio cercano al río.