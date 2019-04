Samid viajó al Caribe y esperan la alerta roja de Interpol para detenerlo

Luego de que durante la tarde del miércoles el Tribunal Oral en lo Penal Económico 1 ordenara la detención de Alberto Samid, comenzaron a correr diversas especulaciones en cuanto a su permanencia en el país o su posible salida del territorio argentino de manera extraoficial.

En las últimas horas, se difundieron unas supuestas fotos del empresario de la carne en el aeropuerto de Panamá con destino a Belice. Sin embargo, él declaró todo lo contrario. "Estoy en la Argentina, no sé de qué me hablan", dijo en diálogo con Polémica en el Bar.

Las fuerzas de seguridad allanaron ayer su vivienda en la localidad bonaerense de Ramos Mejía y no fue encontrado. Durante ayer y esta mañana hubo reuniones para coordinar la búsqueda, pero las sospechas más fuertes indican que el "Rey de la Carne" ya no está en Argentina.

Luego de que se viralizaran las imágenes, el empresario fue consultado acerca de su posible paradero en Belice y su retorno al país. "¿Cómo voy a volver a la Argentina si yo estoy en la Argentina? Que se yo lo que circula, yo estoy en la Argentina", sostuvo el empresario de 71 años.

"No me voy a entregar con estos tipos, prefiero ser un fugado político que un preso político", dijo ayer Samid en diálogo con diversos medios.

Previo a la consulta acerca de su supuesta presencia en el aeropuerto panameño, Samid declaró: "Primero tenemos que hacer un aporte muy importante. Es decirle a este gobierno que los muchachos que están en el penal de Ezeiza están tomando agua podrida. Que manden a hacer un pozo de 100 metros y saquen agua buena. Ese pozo no solo le va a servir a esos muchachos, sino a estos que en 6 meses van a ir presos también", indicó Samid.

Ayer había declarado: "Estos tipos me quieren ir a hacer tomar agua podrida en Ezeiza, como están haciendo los muchachos. A los 71 años no voy a ir a tomar agua podrida. Si me agarran, mala suerte".





Fuente:Infobae