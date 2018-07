Salió ileso después de embestir a dos caballos en la Ruta 40

/// Por María Eugenia Vega

Un hombre de 32 años se salvó luego de haber sufrido un terrible accidente en Ruta 40 a metros de Florida, al Norte de El Cerrillo. El siniestro ocurrió cerca de las 6.30, cuando dos caballos se cruzaron en su camino. El camionero, identificado como Gerardo Castro, no pudo maniobrar correctamente su vehículo de gran porte y terminó impactando con los equinos. Afortunadamente no sufrió ninguna lesión, según informaron fuentes policiales a sanjuan8.com.





El camión, marca Ford 4000, se despistó, pero pudo ser controlado por su chofer. Según confiaron los pesquisas, sólo hubo daños materiales y el joven conductor – que viajaba desde Media Agua hacia la ciudad- no sufrió heridas, por lo cual no fue trasladado al hospital.





En tanto, ahora deberán investigar la procedencia de los caballos, aunque por el momento no tienen datos del propietario. Según confió la policía, no tenían marca y no hubo denuncia sobre la desaparición de los equinos, al menos en las últimas horas.