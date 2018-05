Revelaron el audio en el que se escucha a Julieta Silva luego de atropellar y matar a su novio

"Atropellé a alguien, no lo vi, no lo vi", dice desconsolada, Julieta Silva, al comunicarse con el 911. La joven pudo dar precisiones de la posición donde se encontraban y pidió una ambulancia porque su novio estaba tirado en el piso. Si bien, en ningún momento manifestó que se trataba de su pareja, dijo "No lo puedo creer. Está muerto!".













Este audio se ha tomado como una prueba ante los tribunales de Justicia de Mendoza y se conoció en una medio radial. También publicado por Sitio Andino, vuelve a revolucionar la causa que se espera llegue a juicio en un mes.













El juez de garantías Gabriel Ravagani le otorgó un mes más de prórroga a la fiscalía para que continúe con la investigación que tiene a Julieta Silva como imputada, así lo confirmó el abogado defensor Alejandro Cazabán.













Escuchá el audio