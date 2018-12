Revelaron cómo violó y mató Mereles a Zoe y lo que pasó después del crimen

Parte de los fundamentos dice lo siguiente:

"Así, quedaron las tres niñas durmiendo, encontrándose en la casa Sergio Exequiel Mereles, que había llegado de trabajar cuando su hermana Elena se estaba yendo. Cabe señalar que la pequeña Zoe Abril había estado descompuesta del estómago y con vómito dado que en horas de la tarde había concurrido a una fiesta infantil y había comido de más, lo que sumado a que tanto Elena como su madre se habían ido de fiesta, y que él no había podido salir porque Fernando había salido más temprano, llevándose puestas sus zapatillas nuevas y su bermuda sin su consentimiento, alteró el ánimo del imputado Sergio Exequiel, quien tomó a la pequeña Zoe y la llevó a su dormitorio donde la accedió anal y vaginalmente y mientras concretaba el acometimiento sexual le tapó la boca para que no gritara pudiendo alertar a las otras personas que estaban en la casa: las otras dos menores (Rosalinda y Lousiana) y su hermano Fernando que había llegado alrededor de las 12:30 Hs., sofocándola hasta el punto de asfixiarla y darle muerte.

Alrededor de las cuatro y media de la mañana arribó a la casa Marcela Beatriz Mereles, encontrando que su hijo Sergio Exequiel había abusado sexualmente de Zoe y la había matado. Despertó a Rosalinda y le dijo que llamara por telefóno y pidiera ayuda al 911.

Las dos mujeres salieron a la Ruta 40 y alrededor de las 4:56 hs., encontraron al patrullero que iba comisionado en su búsqueda, el cual las trasladó hasta la urgencia del Hospital de Niños, y en el trayecto la encausada Barrionuevo sacudía el cuerpo de la niña y la llamaba, actuando como que quería hacerla reaccionar y que la niña estaba viva.

Ya en el nosocomio, la Dra. Paola Cavazzini, fue la encargada de revisarla, pudiendo determinar que la niña había ingresado sin vida al hospital, comunicando dicha circunstancia a la abuela Marcela Beatriz Barrionuevo, a quien interrogó respecto a lo que le había sucedido a la misma esa madrugada, manifestándole ésta que tenía problemas intestinales porque esa tarde había comido mucho. Anoticiada la madre de Zoe que estaban en el hospital, llegó allí junto con Débora Gisela Avila, una de las amigas con las que había salido a bailar, solicitando explicaciones de lo sucedido, cuestionándole a su madre que como podía ser que ella le hubiera entregado la niña bien y ahora estuviera muerta. Ante la insistencia de los reclamos de Elena, su madre le contestó: "Niña, no digas nada, quedate callada, el guardia está mirando. Quedate callada porque te van a matar a vos, a tu hija y a tu marido que está en el penal, Ezequiel la violó a la Zoe, pero no digas nada". Estos dichos fueron escuchados por la amiga de Elena, la Sra. Avila y luego repetidos a su hijo Fernando a quien Marcela le dijo "parece que Sergio Exequiel, tu hermano ha violado a la Zoe. No digas nada".