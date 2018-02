Revelaciones sobre el crimen del luthier: a Scalzotto lo mataron con un pañuelo y hay dos sospechosos

/// Por María Eugenia Vega

Por otra parte, las pericias en la escena del crimen señalaron que la puerta no fue forzada, por lo que se cree que este luthier sanjuanino conocía a sus asesinos. Que eran dos atacantes y que pudieron haber dejado varias huellas en la escena; que hubo alcohol ingerido la noche del crimen (hallaron la botella de un aperitivo vacía, una caja de jugo de naranja y dos vasos, encima de la mesa). Con esos elementos, hay varias presunciones y la Policía trabaja a contrarreloj por la presión de las autoridades y la urgencia de que se detenga de inmediato a los responsables.





Sobre esto último, hay dos nombres que suenan como sospechosos. Los investigadores persiguen su huella a sol y a sombra. Por el momento, cruzan los dedos para que haya ADN en los vasos que dejaron sobre la mesa y en otros elementos de la escena. También aguardan los resultados de las cámaras de seguridad para divisar sus rostros y comprobar si la sospecha es certera. Los ladrones y asesinos de Carlos se llevaron el auto Chevrolet Corsa, unas guitarras, un televisor y dinero (creen). Si bien, por el momento se investiga un homicidio en ocasión de robo, la violencia de la muerte puede complicar la situación para los responsables y una condena dura podría caer sobre su destino.





Carlos comió fideos y unas verduras antes de morir, lo que aún no se sabe es si lo hizo acompañado y se trató de una situación íntima con su o sus atacantes. Lo que sí se sabe a ciencia cierta es que murió antes de que su proceso digestivo llegara a su fin, por lo que creen que el hecho fue poco tiempo después de haber cenado. Como estaba desnudo, en una habitación que no era la suya (donde descansaba) no descartan una práctica sexual.





El juez Martín Heredia se mantiene muy cauto y hermético en este sentido, pero asegura que los sujetos caerán en cualquier momento. Por eso, ya libró varias órdenes de allanamiento que, por ahora, tuvieron resultado negativo.









Los investigadores no tienen certezas sobre cómo fue el crimen de Carlos Scalzotto (67), pero la escena va hablando por sí sola, a medida que es analizada.





Como lo comprueban los últimos datos, la víctima murió cerca de la madianoche (un par de horas más o menos) y las características de la escena que fue descubierta este miércoles por la tarde, describen una situación compleja que no coincide con un robo al azar.