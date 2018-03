Reconstrucción del crimen del luthier: con cinco detenciones, revelan cómo fue la escena del crimen

Se cree que el hombre estaba sólo en su casa cuando recibió el llamado de un "cliente" que iba a buscarlo para que lo recibiera en su casa. Una de las razones pudo haber sido la compra de las cuerdas de una guitarra, pero el motivo no está del todo claro. Scalzotto le abrió la puerta del portón principal a dos personas (ver foto), pasaron y se ubicaron en el comedor. Se sabe por los resultados de la autopsia que la víctima acababa de comer fideos y unas verduras cuando ocurrió el hecho. El ataque no fue precipitado ya que el luthier no presentaba signos de defensa en su cuerpo. Como apareció atado de piernas, manos y pies, amordazado, desnudo y con su cuerpo boca abajo se cree que, para asfixiarlo con un pañuelo, uno de los asesinos se subió encima y lo ultimó desde atrás, jalando el pedazo de la tela que rodeaba su cuello desde las puntas. Esto fue en una habitación contigua a la suya, ya que Scalzotto era un hombre muy precavido, no le gustaba que nadie ingrese a su habitación por eso cerraba con llave. De ahí surge otra hipótesis, que pudo haber protagonizado un episodio sexual previo a su deceso. Entonces, sospechan que lo mataron en el cuarto de servicio. Antes de esto, un error. Los homicidas habrían dejado su ADN plasmado en los vasos, en la botella y en una de las cuerdas que había encima de la mesa. Scalzotto era un hombre ordenado. Si no fuera porque los delincuentes ocuparon los vasos antes de matarlo, los hubiese guardado.