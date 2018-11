Radicaron una nueva denuncia en contra del fotógrafo acusado de exhibicionismo

/// Por Bárbara Ardanaz

El hecho ocurrió en el 2016, cuando la víctima tenía 17 años (ahora tiene 19). Según expresó la joven en la denuncia, un día salió a hacer compras al almacén del barrio donde vive –en Capital- cuando una moto se acercó hasta ella y se atravesó en la vereda por donde caminaba. El motociclista le preguntó si sabía acerca de un taller mecánico cercano y la joven le contestó que no.





Inmediatamente y sin mediar palabras, el hombre se bajó los pantalones y se masturbó frente a ella. La víctima se fue espantada del lugar. Como en ese momento no sabía cómo identificarlo, decidió no denunciarlo.





Sin embargo, un tiempo después, la joven reconoció al depravado mientras hacía ejercicio en el gimnasio al que ella asistía. Envuelta en angustia, le comentó a la secretaria del local que el hombre que se encontraba haciendo ejercicio en la sala le había mostrado sus genitales.





Luego, cuando el escándalo del fotógrafo denunciado por exhibicionismo con las alumnas de El Tránsito tomó estado público, la secretaria le contó a la víctima la similitud de los hechos con su caso y la joven lo reconoció al implicado de inmediato, según confiaron fuentes judiciales.





A partir de esto es que se acercó a la Fiscalía de turno -de Instrucción N° 3, a cargo de Carlos Rodríguez- y radicó la denuncia en contra de Golpe. Los próximos pasos de la Justicia en este nuevo hecho que pesa sobre la espalda del fotógrafo será llamar a la secretaria y al dueño del gimnasio para que den su testimonio de lo ocurrido en el local.





Por otro lado, se espera que en la causa que iniciaron las niñas del Colegio contra Golpe continúen con los 13 testimonios restantes en Cámara Gesell el próximo viernes. Las primeras dos entrevistas a las nenas no fueron concluyentes y no complicaron al fotógrafo porque no vieron los hechos que denunciaron, sino que se los contaron.