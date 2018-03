Procesaron al excortista Caballero Vidal por delitos de lesa humanidad

El pedido que había hecho el fiscal Federal Francisco Maldonado ya había dado una idea de la suerte que podía seguir Caballero Vidal. Le solicitó que lo procesara por sus omisiones como juez de primera instancia en la época del Gobierno de facto, en la gran mayoría de los casos el juez coincide con la opinión del agente del Ministerio y eso hacía prever que Rago Gallo hiciera lugar al planteo.





La resolución de Rago Gallo acusa a Caballero Vidal de ser parte de una asociación ilícita, participación necesaria en los delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados y no cumplir con su obligación de juez de investigar dos casos que le denunciaron, convirtiéndose así en un engranaje fundamental de la organización que garantizó la impunidad de los militares.





Uno de esos casos fue el de la muerte de Ángel Carvajal (apareció asesinado en su celda del Penal de Chimbas y quisieron hacer que se suicidó). El otro, las torturas que sufrió durante su detención Héctor Cevinelli. Ambos llegaron a manos de Caballero Vidal en su época de juez de primera instancia de la Justicia provincial y aparentemente no hizo nada por esclarecerlos.





Los dos casos se conocieron en el megajuicio por delitos de lesa humanidad que se está llevando a cabo en San Juan desde el año pasado. Dos testigos de ese proceso contaron frente al tribunal que cuando le hicieron saber y le llevaron pruebas de lo que les había pasado a Cevinelli y Carvajal, Caballero Vidal hizo la vista gorda. Incluso, uno de ellos contó que el excortista le respondió poniendo un arma sobre su despacho a modo de amenaza.





La situación del ex cortista viene de mal en peor. Después de ser imputado en junio del año pasado por el fiscal Maldonado, Rago Gallo pidió en noviembre su destitución para dejarlo sin fueros y poder indagarlo. Sabiendo que los diputados lo iban a remover del cargo en el máximo tribunal para no entorpecer el avance de la causa, Caballero Vidal no quiso exponerse a un escándalo mayor ni perder su jubilación del 82 por ciento y en diciembre renunció al sillón que ocupó por más de 20 años.





Cuando fue indagado, Caballero Vidal se defendió negando tajantemente haber protegido a los militares. Ahora lo planteará en forma de apelación a la Cámara Federal de Mendoza, donde intentará dar vuelta la resolución de Rago Gallo y ser liberado de culpa y cargo.





Por lo pronto, el procesamiento pone al excortista en una delicada situación y lo encamina a un juicio oral y público en su contra. Sería por graves delitos que no son excarcelables y que amenazan con llevarlo tras las rejas, aunque por ser mayor de edad podría solicitar el beneficio de la detención domiciliaria.