Procesaron al ex juex Oyarbide: cuál fue su rol en la asociación ilícita K

El fallo del juez federal Claudio Bonadio en el que procesó a Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita brindó detalles de cómo fue todo el proceso y quiénes fueron los involucrados.

Entre ellos, además de ex funcionarios y empresarios, aparece nombrado y quedó procesado sin prisión preventiva Norberto Oyarbide, el ex juez apuntado por beneficiar al ex matrimonio presidencial en una causa por enriquecimiento ilícito. Además, le trabó un embargo por 4 mil millones de pesos.

Según el magistrado, Oyarbide "participó de la asociación ilícita" por una serie de reuniones con ex funcionarios. La primera de ella ocurrió el 3 de septiembre de 2013, cuando se juntó "a comer con (Roberto) Baratta y (Julio) De Vido en el restaurante Sagardi".

También menciona otro encuentro, el 26 de septiembre de ese año, pero con Baratta y Nelson Lazarte (ex secretario de Baratta) en Comodoro Py. La tercera reunión se da el 17 de octubre de 2013, cuando "Oyarbide le da una resolución a Lazarte en el restaurante Estilo Campo".

Luego menciona un cónclave el 22 de junio de 2015, cuando Lazarte "concurre a la casa de Oyarbide y retira papeles, luego de ir varias veces a retirar y entregar dinero".

Y completa: "El 14 de octubre de 2015 Oyarbide le da una resolución a Lazarte en el restaurante Estilo Campo, sito en Alicia Moreau de Justo 1840".

Como complemento, cita un fragmento de la declaración de Centeno en la que nombra al ex juez: "Siempre íbamos a Puerto Madero donde cenaban o almorzaban. Tenía una oficina en Marcelo T. de Alvear y cuando iban llevaban el bolso de ellos normal".

(Fuente: Infobae)