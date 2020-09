Presentaron el pedido de excarcelación para el dueño del perro que mató a Lara

El caso de la pequeña Lara Agüero, de 9 años, quien falleció luego de ser atacada por un perro de raza Pitbull conmocionó a la provincia. La causa continúa en etapa de investigación, mientras tanto la abogada de Braian Silva, dueño del perro, ya presentó el pedido de excarcelación.

Según comentó la letrada, Filomena Noriega, este viernes se pidió formalmente la excarcelación y ahora deberán esperar a que la fiscalía defina si le otorgan la libertad o lo mantienen alojado en los calabozos de la comisaría 35°.

Por otro lado, Noriega indicó en el programa “De Sobremesa”, que la juez podría solicitar una entrevista en el Centro ANIVI para la hermana y el primo de la pequeña Lara que estuvieron con ella el día de la tragedia.

Braian Silva ya se presentó ante la juez Mónica Lucero, titular del Tercer Juzgado Correccional. Allí el joven, de 22 años, dijo que el animal no era agresivo. Que en la casa convive con los niños de la familia y que no lo entrenaba para pelear o atacar. Dijo que el perro estaba atado y que no sabe cómo se soltó la cadena y tampoco se explica por qué atacó a Lara.

La trágica muerte de la nena de 9 sucedió el pasado 15 de agosto, en el barrio Malimán de Rawson. Lara, su hermana y un primo habían salido de su casa para ir a comprar a un quiosco del barrio. El perro se soltó y mordió a la pequeña en el cuello. El animal la arrastró unos metros y por más que algunos vecinos trataron de separar al perro de la niña no lo consiguieron.

La mordedura del can fue letal. Para cuando el perro logró soltarla, Lara ya había perdido mucha sangre y no pudieron salvarle la vida.