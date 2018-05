Posible maltrato infantil: la bebé que ingresó al hospital tiene una fractura en el cráneo

Según trascendió la madre manifestó que la había estado bañando y que se le cayó de una mesa golpeándose la cabeza. Pero la médica de guardia tuvo dudas al respecto del origen de la lesión y activo el protocolo de actuación. Tras el informe médico iniciaron con la contención de la madre y la hija.





La asesora de menores, Laura Romarión, explicó que están en plena etapa de investigación para saber qué pasó. La lesión en la menor es grave y por el momento es la única que se pudo constatar a simple vista. Por tal motivo el Juez interviniente ya pidió una ampliación en los estudios médicos para descartar alguna herida interna.





Según expresó Romarión, si bien la nena está en condiciones de ser dada de alta hasta que no se tenga la certeza de que no corre peligro en el ámbito familiar donde se encuentra permanecerá internada en el hospital de Niños.





Mientras tanto el Comité de Maltrato ya entrevistó a la madre, quien tiene otro hijo de 2 años, y en primera instancia no hay rasgos de violencia. Sería una madre que se encuentra desbordada por la situación de tener dos niños pequeños. De todas maneras, no descartan nada y por tal motivo este viernes indagarán al padre de la criatura para tener la certeza que, si no es la madre, sea el padre el violento. Por el momento, al no haber pruebas concretas que indiquen que los padres o algún familiar golpeo a la bebé, no hay detenidos en el hecho.