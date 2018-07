"Por un gil, se va terrible artista", le dijo "Pity" Álvarez a su madre antes de quedar detenido

El músico Cristian "Pity" Álvarez grabó varios mensajes de audio y se los mandó a su madre poco antes de quedar detenido, doce días atrás, y en uno de ellos le dijo que "por un gil, se va terrible artista; no sé dónde va, pero se va".





Cristina Congiú, madre de "Pity", ya había revelado, el pasado 13 de julio, que su hijo le había mandado audios a través de whatsapp en los que le decía que no iba a poder soportar la cárcel y que prefería estar muerto.





"En uno de los audios que me mandó me dice que no va a poder soportar esto, que prefiere estar muerto; él nunca se imaginó llegar a esta situación", contó en ese momento.





Al cumplirse este martes doce días del crimen de Cristian Díaz, se difundieron los audios que el músico acusado por el homicidio le envió a su madre mientras se encontraba prófugo de la justicia.





"Yo ahora estoy comiendo algo, que no como desde ayer al mediodía, y me va a pasar a buscar el abogado y me voy a ir para allá; así que no sé", le dijo "Pity" a su madre antes de entregarse en la comisaría junto a su abogado.





En otros de los audios dados a conocer deslizó: "Ya te dije que cuando me internaba de vuelta; si me internaba de vuelta iba a tomar una decisión, había tomado una decisión y lo sigo sosteniendo".





Y en otros de los mensajes, en los que se refirió a su pequeña hija, grabó: "¡Eh, eh!... o sea, me da lástima no poder conocerla a Blondie nada más; pero bueno, la vida es así. Por un gil, se va terrible artista; no sé dónde va, pero se va".





Y aparentemente antes de despedirse, le indicó: "Así que, bueno, dale, respondeme eso que quiero ver cómo quedó y te digo un par de cosas, así yo me voy y dejo todo arreglado; chau".





Horas después, el músico y líder del grupo Viejas Locas se entregó en la comisaría de Villa Lugano, confesó ante los medios que él mató a Díaz en defensa propia, pero se negó a declarar ante la justicia, por lo que fue trasladado a un pabellón psiquiátrico del penal de Ezeiza donde permanece detenido.





