Por primera vez, un juez pidió el jury para otro: Ortega solicitó el desafuero de Flores

"Solicité que, al juez Pablo Flores, le remuevan el obstáculo por privilegio constitucional para que, si el Jurando de Enjuiciamiento lo ve viable, lo destituyan", fueron las palabras del juez Juan Pablo Ortega, quien lleva la causa por posibles abuso de autoridad y mal desempeño de funcionario policial contra Gustavo Padilla. Esto ocurre luego de la indagatoria del excortista Adolfo Caballero, quien también quedó salpicado por la escandalosa causa de vehículos secuestrados, manipulados en forma particular.





















La petición por parte del juez, se fundó en 40 hojas, con un detalle absoluto que explica por qué Flores debe ser indagado en esta causa. Como él posee fueros que lo hacen inmune al proceso, debe ser destituido de su mando como magistrado y quedar fuera del Poder Judicial, para ser sometido a la fase penal correspondiente.

















"Originariamente tuvo un dictamen fundado, donde la fiscal me pedía que resolviera la situación de fondo de los imputados de la causa. También me pidió que citara a indagatoria a Flores, y para ello la remoción de los fueros", explicó Ortega, quien dictó el procesamiento para Padilla por abuso de autoridad y desobediencia de los deberes de funcionario público.





























Además, se les dictó la falta de mérito a los demás imputados en la causa, incluido Gómez, quien hoy recupera la libertad. Sin embargo, aunque los imputados tengan falta de mérito no quiere decir que aún hayan quedado desvinculado. "Aún hay cinco computadoras y 10 celulares que están siendo peritadas y se me están informando sobre los avances en este sentido", explicó Ortega.





























Esta situación podría variar según lo que va surgiendo como novedad en la causa que se investiga. Respecto a Flores, para Ortega, el juez del 2do Juzgado de Instrucción, fue partícipe y coautor del hecho que involucra al comisario Padilla en su abuso de autoridad. "Creo que no debió entregar la camioneta 4x4, por múltiples motivos. Primero, el estado procesal de la causa, a mi humilde entender, no estaba en condiciones de ser entregada. Sumado a que se evidencia que podría ser una investigación de competencia federal. Esto por los secuestros que Flores hizo en esa causa", destacó el magistrado. Además, remarcó: "Estoy convencido de que Padilla no tenía derecho sobre esos bienes y a su vez, el cúmulo de pruebas me indicarían que Padílla tenía un vínculo con Flores".

























Ahora, como Juan Pablo Ortega era parte del jurado de enjuiciamiento que deberá tomar la decisión de iniciar o no el proceso de jury contra Flores (era secretario) se ha excusado de ser miembro, por lo que se deberá elegir un nuevo secretario. Esta causa se inició gracias a las denuncias realizadas por los mismos miembros de la Fuerza de Seguridad Provincial, al advertir las maniobras fraudulentas que, al parecer, realizó el comisario imputado.