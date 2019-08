Por no ayudarla, al amante de Brenda lo embargaron por $5000 y va a juicio

/// Por María Eugenia Vega

"La violencia también se ejerce por omisión", esas fueron las palabras concluyentes del juez Juan Pablo Ortega, quien dictaminó procesar sin prisión preventiva por omisión de auxilio, a José Guajado, el hombre que estuvo con Brenda antes de ser asesinada. Por no ayudarla, por no pedirle a la Policía que lo haga, por salir corriendo y desentenderse del hecho, por no evitar el desenlace final, ese el aberrante femicidio de la joven de 24 años en el Villicum, pesará sobre sus hombros un embargo de $5000 sobre sus bienes y quedará a la espera de un juicio.





















Fue una medida ejemplar tomada en la mañana de este viernes por el juez Ortega, que no tendría precedentes en la provincia. En el escrito firmado por su puño y letra, remarca que "Guajardo huyó corriendo el día en el que fueron descubiertos por Diego Álvarez".... "certeza tenemos de que pudo haber evitado una tragedia, no hizo más que correr e irse a hablar de fútbol con sus amigos, certezas tenemos de que se hubiera evitado una frenética búsqueda de cinco días y se hubiera logrado un abordaje del caso eficiente y eficaz si Guajardo hubiera dado aviso inmediato a la policía del hecho de violencia que presenció, pero quedará una eterna incertidumbre en si la muerte de Brenda se pudiese haber evitado, pues entiendo, pesará en la conciencia del imputado Guajardo tal grave omisión de auxilio".





















En el marco de lo reflexionado por la violencia de género que, entiende, hubo cometido el implicado, destacó que "esta modalidad de violencia contra la mujer está íntimamente relacionado con el tipo penal con el que se procesa a Guajardo. "El sujeto no hizo lo que efectivamente tenía que hacer", señaló. "Y aún así, aunque no se hubiera representado en su cabeza el final de la vida de Brenda, Guajardo vio que Álvarez la golpeaba", indicó.