Por la "culpa temeraria", el camionero que mató a un niño en la ruta por viajar alcoholizado irá al Penal

/// Por María Eugenia Vega

Carlos Muñoz, el caminero de 62 años que provocó la muerte de una nena de 3 años en 25 de Mayo, irá al Penal de Chimbas. Por lo menos, por ahora no recuperará la libertad debido a la aplicación de una calificación poco usual en el país. Se trata de la Culpa Temeraria, un estado grave de la situación para el imputado, que es considerada cuando el acusado incurre en una evidente falta imprudente que pudo haber sido evitada para no provocar un desenlace fatal.













Según explicó el juez correccional –provisorio en el quinto juzgado- Juan Pablo Ortega a sanjuan8.com, “vi un sujeto con pruebas indubitables. Tenía 1,39 grados de alcohol en sangre, lo que, calculado por un instrumento específico, nos indica que superó los 2 puntos de alcohol al momento del accidente, que fue cinco horas antes”.









La prueba irrefutable de la alcoholemia elevada más el testimonio de un militar que estuvo presente al momento del siniestro vial llevaron al juez a tomar la decisión de imputarlo con este agravante y negarle la excarcelación. Lo cual implica que el detenido quedará preso y podría quedar en el penal de Chimbas si el juez, que tome posteriormente la causa, sigue con la misma perspectiva.









“He visto incrementado los agravantes en las causas por siniestros viales. Puede ser discutible o no porque aún no dejan de ser excarcelables, pero en este caso considero que por la situación el imputado recibiría más de 3 años de cárcel, no veo por qué debe ser en suspenso”, remarcó Ortega.













Esta culpa temeraria llegó para compensar la gravedad del hecho por las circunstancias negligentes e imprudentes. Surgió en 2017, con la reforma del artículo 84 bis y debería aplicarse por las características que presentan los siniestros viales en Argentina. Así como existe una graduación genérica entre lo culposo y lo doloso, también debe permitirse la diferenciación de gravedad dentro de la culpa. La temeridad marca el más alto grado de gravedad dentro de ella.

















“Lo que dijo el militar es que el chofer chocó primero a otro auto y luego, por la maniobra inestable, terminó impactando al segundo, provocando la muerte del niño. Entiendo que lo hizo groseramente y en este sentido, el fiscal del caso, Juan Manuel Galvez, estuvo de acuerdo conmigo”, destacó Ortega.













El hecho sucedió el 14 de julio pasado cuando Deivid Díaz perdió la vida en Ruta 279. El auto en el cual se encontraba, un Fiat Siena, estaba estacionado al costado de la calle cuando el camión de la Municipalidad de 25 de Mayo lo impactó violentamente. El niño murió por la gravedad de sus lesiones.