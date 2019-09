Por el caso Discovery, utilizaron los fundamentos de los fallos de las tragedias de Cromañón y de Once

Luego del accidente que pudo haber sido fatal, en el Hollywood Park, el pasado sábado 4 de mayo, a las 23.50, en predio del Jockey Club, el juez Juan Pablo Ortega realizó el procesamiento por lesiones culposas del empresario Alfredo Antonio Rodríguez Siuffi. Los fundamentos utilizados para emitir este fallo fueron los mismos que la Justicia porteña tomó en las tragedias de Once y de República Cromañón.





























Según detalla la resolución judicial, sobre las pericias realizadas por la Universidad Nacional de San Juan en el juego Discovery dejó de funcionar por un desperfecto técnico con 36 personas a bordo. "...la avería que produce el incidente es de origen mecánico y se asocia a una falla en los motoreductores que mueven el brazo horizontal del aparato...el problema de la detención del aparato está localizado en la transmisión del eje horizontal del brazo".

































En el piñón de entrada (planeta) se advirtió éste presenta una rotura de 5 dientes consecutivos y además hay otros 2 dientes no consecutivos casi en su opuesto diametral a estos 5, se observan en ambas zonas con fracturas de tipo frágil... "; " ... Algunas fracturas presentan deformaciones plásticas sobre dichas superficies, ésto podría sugerir que las mismas tienen otra data (pues la superficie de fractura ha sido deformada), o que la ruptura fue abrupta y el sistema se trabó de forma inmediata no alcanzando a otros dientes (el piñon presenta fractura de dientes que abarca tres zonas claramente cada una de estas se corresponde con la zona de contacto con cada uno de los tres piñones, lo cual revela que el episodio también podría haber sido abrupto y la detención instantánea). Hay erosiones en el cuerpo lateral y decoloración compatible con el material del buje de bronce. En el cuerpo donde trabaja el rodamiento, se observa una decoloración compatible con un calentamiento de la pieza debido a una fricción excesiva y/o falta de lubricación. La estría de esta pieza, presenta aspecto oxidado y moderado en cuanto a su desgaste..."

































"... el disco además de las erosiones que posee el mismo producto de los elementos desprendidos y el movimiento de los elementos del mecanismo, éste tiene tres perforaciones más, aparentemente son de la pieza original, se observa en estos agujeros un desgaste abrasivo con deformaciones plásticas que dejan entrever problemas con otra data. La decoloración en uno de los orificios y el desgaste revela que el dispositivo ya ha sido usado en esa posición y probablemente ya haya presentado problemas mecánicos (esfuerzos excesivos), que llevaron a un contacto con fricción excesivo que generó temperatura en la zona decolorada ... se trata de un dispositivo readaptado, para continuar su funcionamiento y que evidencian que se le ha hecho un re-trabajo al disco, agregándole 3 agujeros más, donde actualmente están ubicados los piñones que hacían funcionar el reductor ... "









































"Éste conjunto se encuentra totalmente trabado, evidencia una leve inclinación del eje y probablemente el buje ha comenzado a agarrarse, el piñon tiene fracturas del aspecto frágil en 7 dientes y deformación plástica en dos de ellos, hay deformación por impacto en la cabeza del eje ..."; El cuerpo del eje posee daños de carácter erosivo, con aplastamiento y desprendimiento de material, compatibles con el impacto de partículas que han dañado dicha superficie y también contribuyó con la desintegración del buje de bronce que giraba en este cuerpo ... "; " ... la arandela de compensación de éste conjunto quedó también prácticamente destruida y colapsó en varias partes, sufriendo desgaste abrasivo, que le hizo perder espesor y probablemente por deformación plástica, debido a que las mismas entran en contacto con los dientes de los engranajes en movimiento..."













































"La corona dentada presenta afectados alrededor de 13 dientes que presentan en la mayoría deformaciones plásticas por aplastamiento, debido a las partes desprendidas de los otros elementos del sistema, además incrustaciones de partículas de bronce y decoloraciones producto de las partes del colapso del buje y también incrustaciones de partículas de acero de partes del mecanismo ... "

































"se observaron indicadores, que corresponden a discontinuidades (grietas) en la superficie de los mismos que se encuentran en contacto con los bujes de bronce y se propagan en dirección lateral. Lo que hace aseverar el estado de fatiga incipiente en éste órgano mecánico..."

































"no existe documentado ningún control del estado de mantenimiento de los aparatos del parque, sólo se ha certificado a través del INTI el estado estructural de los mismos a través de ensayos no destructivos, pero no está documentado ningún control del estado de órganos mecánicos vitales de estos aparatos... "; "... el día 22 de mayo de 2019, la empresa propietaria del parque de diversiones, presenta en el juzgado documentación adicional, la cual carece de respaldo técnico en lo que se refiere al checklist de mantenimiento, en lo comprendido al procedimiento y equiparamiento utilizado para esos controles, posee la firma de una persona, que suponemos un empleado de la firma, pero no aval y/o firma de un profesional habilitado".





































"...la documentación presentada no coincide con el compresor instalado en el juego en el momento de la inspección, además estos informes no tienen fecha de ejecución visible y otras hojas aparece un formulario RES3520/11 Condicional de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Gobierno y Derechos Humanos de la provincia de Mendoza, del cual no posee fecha de inspección ni sello y firma del inspector actuante, sólo se acompaña el informe técnico y fotografías de otro compresor Por este hecho, varias personas quedaron boca abajo durante cinco horas, a quince metros de altura; y por esto muchos de esos damnificados sufrieron lesiones"... "se presume que sus partes ha colapsado POR FALTA DE CONTROL Y MANTENIMIENTO, además por el funcionamiento inadecuado de sus partes.."





































"La pregunta que nos podemos formular es: ¿SE PODRÍA HABER PREVENIDO Y EN CONSECUENCIA EVITADO LA MENCIONADA FALLA MECÁNICA Y EL COLAPSO DE SUS PARTES?, la respuesta es clara y contundente: SÍ, SIEMPRE Y CUANDO EL APARATO HUBIESE TENIDO UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO PERFECTAMENTE PROGRAMADO, esto último obligado por la edad de esta máquina que data de 20 años". ... Si la falla o colapso de los dientes se hubiera provocado en uno de los últimos engranajes que engrana con la corona del eje horizontal, el brazo hubiese quedado libre y las consecuencias hubiesen sido más peligrosas para los pasajeros que estaban en la máquina ... "; " ... Se desprende de los diferentes análisis que las fallas en las piezas de esta máquina posee un conjunto complejo y diverso de causas y efectos que se han ido POTENCIANDO Y ACUMULADO POR LA FALTA DE CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA ...".









































"El informe presentado por los profesionales designados, es claramente contundente en sus afirmaciones y ha quedado plasmado de forma científica y comprobable, que dicha falla se podría haber evitado si éste aparato mecánico, de 20 años de antigüedad, hubiera tenido el debido mantenimiento en toda su estructura, a fin de evitar males futuros".

































Por el despacho del juez pasó un desfile de testimonios integrado por los agentes policiales que formaron parte del operativo, los padres de algunas víctimas menores, el encargado del Hollywood Park.