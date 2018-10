Por cuarta vez, condenaron al represor Miguel Etchecolatz a prisión perpetua

Etchecolatz, de 89 años, estuvo presente en la sala de audiencia cuando se leyó el fallo y sólo atinó a sonreír y besar un rosario que tenía sobre su pecho. Es la cuarta vez que lo condenan a cadena perpetua.





Durante el juicio que finalizó este viernes se revisaron los casos de 125 hombres y mujeres que pasaron por Puente 12 y la Comisaría 1º de Monte Grande, de los cuales 64 están desaparecidos hasta el día de hoy.





Etchecolatz fue encontrado culpable de ser coautor inmediato penalmente responsable de homicidio agravado por alevosía, violación en grado de tentativa, abuso deshonesto, tormentos, y privación ilegal de la libertad agravada por violencia y amenazas.





También fueron condenados el ex jefe del Área Militar 112, Federico Antonio Minicucci, el ex cabo de la comisaría primera de Monte Grande Nildo Jesús Delgado (7 años de prisión como partícipe secundario de tormentos agravados), y los ex guardias Alberto Faustino Bulacio y Daniel Francisco Mancuso (8 y 6 años respectivamente).





