Por ahora, Caballero Vidal no irá preso en la causa por delitos de lesa humanidad

En consonancia con la opinión del fiscal, el juez federal Leopoldo Rago Gallo le concedió la eximición de prisión al todavía cortista Juan Carlos Caballero Vidal. Con esta resolución, el magistrado no irá a la cárcel mientras dure la instrucción de la causa donde está acusado de haber sido cómplice del último Gobierno militar. No obstante, si el día de mañana es encontrado culpable por los graves delitos que le imputan, tendrá que cumplir una pena de prisión efectiva.

Caballero Vidal vive sus peores días. El fiscal federal Francisco Maldonado lo acusa de haber cometido delitos de lesa humanidad cuando era juez provincial de primera instancia durante el régimen de facto y cercado por un pedido de juicio político de Rago Gallo para quitarle los fueros y hacerlo comparecer, decidió irse de manera voluntaria. Hace un par de semanas renunció al cargo de ministro de la Corte de Justicia local a partir del 1 de diciembre, con el objetivo de evitar ser destituido y quedarse sin la jubilación del 82 por ciento móvil (le ley dice si un magistrado es removido, no le corresponde ese beneficio).

Frente a ese panorama, Caballero Vidal recibió en las últimas horas una buena noticia. Ante su inminente indagatoria en la causa, a través de sus abogados defensores pidió no ir preso. Luego de que Maldonado no se opusiera a ese planteo, Rago Gallo le concedió la eximición de prisión. Implica que seguirá en libertad mientras se sustancia la investigación, aunque los delitos que le imputan no son excarcelables y terminaría tras las rejas si fuera encontrado culpable por el Tribunal Oral Federal.

Fuentes calificadas aseguraron que Rago Gallo se basó en la colaboración que mostró el cortista en el proceso. Aseguraron que hizo una presentación espontánea, que renunció a su cargo y que eso da la idea de que estando en libertad, no se fugará ni entorpecerá la investigación.

La indagatoria, a mediados de diciembre

Fuentes judiciales le confiaron a sanjuan8.com que Rago Gallo citará a indagatoria a Caballero Vidal a mediados de diciembre. Será antes de la feria judicial de verano y una vez que la renuncia del cortista se haga efectiva y se quede sin los fueros constitucionales que prohíben convocar a declarar como imputado de un delito a un ministro del máximo tribunal.

El cortista está acusado de dos hechos graves y se refieren a su actuación como juez provincial de primera instancia. Sucedieron, presuntamente, cuando en el país reinaban los años de plomo, a fines de los 70´ y principio de los 80´.

El primero salió a la luz por el testimonio que un abogado dio en el segundo megajuicio por delitos de lesa humanidad que se está llevando a cabo en la provincia. Era el letrado de Héctor Cevinelli y contó que cuando le denunció a Caballero Vidal que su cliente fue detenido, torturado y asaltado por la dictadura, el por entonces juez de primera instancia sacó una pistola, la puso arriba del escritorio y le dijo que se olvidara del caso.

El otro tiene que ver con la muerte de Ángel Carvajal. Los militares quisieron hacer creer al principio que se había suicidado, pero después hubo dudas y tomó fuerza la hipótesis de que falleció por las torturas que le propinaron. Caballero Vidal ordenó hacer una autopsia por pedido del RIM 22, aunque el abogado de la víctima, Carlos Bula, contó hace poco que no instruyó la investigación y todo quedó en la nada.

Después de indagarlo, Rago Gallo deberá resolver la situación procesal de Caballero Vidal. Lo puede procesar, en cuyo caso quedaría más complicado, liberarlo de culpa y cargo o dictar la falta de mérito.