Polémica en un jardín maternal: un nene quedó encerrado en el balcón

Los vecinos de Gerli, en el partido de Avellaneda, alertaron sobre una situación que estaba sucediendo en el jardín "Jugarte", cuyo cartel enuncia que es un "Jardín de arte": en el balcón del lugar y con la persiana baja, había un nene encerrado.

En la filmación, publicada por una vecina, puede verse cómo el menor camina dentro del espacio reducido del balcón, mientras la persiana permanece cerrada. "Es un espacio mínimo. No se puede estar. La persiana estaba baja, cantando solito debajo del sol. Estaba encerrado", dijo un comerciante de la zona, en diálogo con América.

Según explicó el hombre, el chico estuvo alrededor de cinco minutos a la intemperie, y fue por ese motivo que decidieron dar aviso a los responsables: "Cuando nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, le tocamos la puerta para avisarles. Pero después de un rato levantaron la persiana y lo entraron agarrándolo de los tobillos", señaló el hombre, quien agregó que fue uno de los vecinos quien dio aviso al 911.

Por su parte, Pamela, la dueña del lugar, declaró: "La persiana tiene un pedazo abierto. Lo pudieron constatar los familiares del niño. Se les explicó y tienen apoyo de la institución. Desde la imagen no se llega a ver. Lo constataron los familiares. El lugar tiene rejas hasta arriba por lo que no podía pasar nada. El nene no tenía que estar allí y había una persona con ellos. No era que estaba solo", dijo la docente al hablar con esa misma señal.

A su vez, el abogado de la institución negó que el lugar sea un "jardín de infantes" y dijo que es "un lugar donde se dan talleres a los chicos". Sobre el episodio, expresó que el niño "salió al balcón por debajo de la persiana, y estaba trabada", por lo que el chico estuvo en ese espacio hasta que pudieron volver a ingresarlo al departamento, sobre lo que sostuvo "que fueron segundos".

