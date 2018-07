Pity Álvarez fue al recital de Ulises Bueno la noche que mató a su amigo

El músico Cristian Gabriel Álvarez Congiu, más conocido como Pity Álvarez, fue acusado de asesinar a balazos a un hombre de 36 años. La víctima y el sindicado asesino no eran amigos, pero sí tenían conocidos en común en el barrio Cardenal Samoré, un complejo de monoblocks situado en Villa Lugano.

Álvarez, de 46 años, era buscado anoche por detectives de la Policía de la Ciudad. La orden de detención la firmó el juez en lo criminal y correccional porteño Martín Yadarola, a cargo de la investigación.

El homicidio ocurrió ayer, cerca de la 1.20, en el pasillo que comunica las torres 11 y 12. La víctima fue identificada por fuentes policiales y judiciales como Cristian Díaz, de 36 años, apodado el Gringo. No vivía en el barrio Samoré, pero iba seguido a visitar a su hija.

"Mi hija me dijo: 'Me mataron a mi papá'. Cuatro balazos", sostuvo Gisela, la exmujer de la víctima, cuya hija tiene 16 años. Y agregó que Díaz y Álvarez no eran amigos. Solo conocidos del barrio.

Álvarez vive en un departamento del piso 5 de la torre 12. No es la primera causa que tiene la voz de Viejas Locas. Fue acusado de hurto automotor, tenencia de estupefacientes y amenazas coactivas con arma de fuego.

En la mayoría de los expedientes judiciales fue sobreseído, como en el caso de las amenazas, en el que lo declararon inimputable, pero en abril de 2016 la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal revocó el fallo y reenvió la causa al tribunal de origen, "a fin de que dicte pronunciamiento" (de lo que se informa aparte).

La presunta arma, una pistola calibre 6.35, utilizada en el homicidio fue hallada en una alcantarilla, adonde habría sido arrojada después del crimen.

"Nadie sabe el paradero de Álvarez. Ni yo ni su familia tuvimos contacto con él. Mi consejo sería que se presente. Es inminente su aparición y entrega", afirmó al canal de noticias TN el abogado del músico, Sebastián Queijeiro, cuando salía de la comisaría vecinal 8 de la Policía de la Ciudad, adonde había ido a tener acceso al sumario.

Después del homicidio, Pity se fue con una mujer al boliche Pinar de Rocha, en Ramos Mejía. Intentó entrar sin éxito en el camarín de Ulises Bueno, según confirmaron desde el entorno del cantante cuartetero, pero no lo dejaron ingresar por la alteración de comportamiento que exhibía. El auto en el que se habría escapado de la escena del crimen, un VW Polo verde, fue hallado anoche en Ramos Mejía, a tan solo 150 metros de Pinar de Rocha. Dentro del vehículo se habrían encontrado US$15.000.

Fuente: La Nación