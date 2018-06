Pidió un préstamo para poder reclamar un premio y fue estafado

Otro caso más de estafas telefónicas tuvo como víctima a un joven de 24 años que fue engañado con la idea de que había ganado 200.000 pesos, para lo cual le pidieron un aporte "para el pago de la Afip" el cual la víctima abonó luego de sacar un préstamo por $15.000.





El caso tuvo como víctima a Fabricio Gaurón, quien fue engañado a través del método del premio para el cual hay que depositar dinero en concepto de "gastos". El proceso de la estafa duró tres días entre la primera llamada y el día del pago.





Fabricio es jardinero y para hacer el pago de lo que le pedían para poder mandarle los premios, dijo que sacó un préstamo que ahora tiene que devolver.





"En la llamada telefónica me dijeron que había salido sorteado entre 5.000 personas, que me había ganado un televisor, una consola de juegos y 200 mil pesos; ahí me llaman que entregue 3000 pesos para que la AFIP me habilitara la entrega del televisor y los 200 mil pesos", contó.





Aunque primero Fabricio les dijo que no tenía ese dinero lo fueron convenciendo y llegó a abonar 15 mil pesos. "Yo pedí un préstamo de $15.000 para hacer ese trámite y ahora lo tengo que devolver, eso es lo más triste, quiero que esa gente termine donde tiene que terminar".





La víctima contó que hace trabajos de jardinería y que "la plata me hace mucha falta porque estoy terminando mi casa, trabajo un poco con jardinería en el invierno".





Finalmente aconsejó estar alerta para no caer en la estafa como él. "Los que me llamaron tienen tono cordobés, es una truchada".