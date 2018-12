Pidieron investigar a la abuela de Zoe por sospechar de su participación

La mujer recibió sólo 3 años por coacción y permanecerá libre hasta que la sentencia quede firme. Marcela Barrionuevo es la abuela de la nena que fue salvajemente violada y asfixiada con la mano. Ella tenía a cargo a Zoe y por eso, en ella recae la denuncia; porque además, la madre de la nena aseguró que su propia madre, Marcela, le confesó que fue su hermano Ezequiel quien había matado a la niña, pero que si decía algo la mataría a ella.









El hecho es que después de iniciado el juicio se abrió una nueva hipótesis que tendía que ver con la participación de la mujer. Es que, al parecer el cuerpo de la menor llegó "limpio" al hospital en los brazos de la señora. Pero la autopsia demostró que la niña había tenido múltiples heridas sangrantes, de hecho la rotura de himen ya genera por sí un sangrado. Nada de eso fue percibido porque la niña estaba "bañada".













Ese dato no menor la complica. La pregunta es si la mujer ayudó al joven a lavar el cuerpo y por qué llevó a la menor al hospital cinco horas después de consumado el macabro episodio. Fuentes judiciales confiaron que la coartada de la mujer tuvo que ver con la declaración de uno de los testigos, el último. Al parecer, el hombre no quiso declarar hasta que se presentó en medio del juicio. Su relato develó un secreto que tiene que ver con la relación amorosa clandestina que mantenía con esta señora. En ese marco, dijo que la noche del abuso sexual estaban juntos en un hotel alojamiento. Ahora la Justicia deberá decidir si inician una investigación en su contra o no.