Perpetua para el acusado de violar, asfixiar y matar a la pequeña Zoe Aballay

A pocas semanas de que comenzara el juicio contra Ezequiel Sergio Mereles, la Sala II de la Cámara Penal sentenció a cadena perpetua al acusado de violar, asfixiar y matar a la pequeña Zoe Aballay.





El tribunal lo condenó con la pena más dura por abuso sexual y muerte con acceso carnal triplemente agravado. Mientras que, para la madre del acusado, Marcela Barrionuevo la condena fue por coacción a tres años de cumplimiento efectivo, ya que la mujer mintió frente a los médicos que atendieron a la nena de cuatro años y dijo que tenía un fuerte dolor abdominal y amenazó a su hija con matarla si contaba lo que había ocurrido.





Mereles a pesar de las pruebas que pesaban en su contra dijo que no cometió ningún delito por lo que no puede arrepentirse de algo que no hizo. La condena de la Sala II se esperaba ya que la Fiscalía y la querella lo habían solicitado días atrás.





El caso





La calurosa noche del 19 de noviembre del 2016, terminó con una de las tragedias más grandes en materia de abuso sexual contra niños en San Juan. Es que Esequiel Mereles llegó a su casa en Chimbas cerca de las dos de la mañana y mientras su madre y sobrinas dormían aprovechó para apartar a una de ellas de la habitación y abusó sexualmente hasta matarla, porque la sofocó con su mano para que no gritara.





El acusado, según indicaron las pruebas, abusó de la nena de cuatro años y para que no llorara, tapó su rostro hasta asfixiarla. Cuando Zoe se desvaneció, el agresor fue a despertar a su madre-Marcela Barrionuevo- quien salió con la niña en brazos hacia la Ruta 40 para pedir ayuda. En ese momento un patrullero se paró y llamaron a una ambulancia, que luego de una demora de varios minutos, se procedió a trasladar a la pequeña en el móvil policial, pero lamentablemente llegó sin vida al hospital Guillermo Rawson.





La nena ingresó sin signos vitales y a pesar del esfuerzo de los médicos todo fue en vano. La abuela dijo a los profesionales que tenía un problema en el estómago y que se había broncoaspirado, luego determinaron las lesiones en la zona vaginal y anal.