Pericias psicológicas y Cámara Gesell, evidencia clave para saber qué pasó con la nena

Todavía, el juez Guillermo Adárvez no le puso título a las imputaciones que está trabajando contra Teresa Varela (44) y Rodolfo Tejada (30), los dos sujetos que mantuvieron cautiva a la nena de 4 años que había desaparecido de su casa de Chimbas.

Para que eso ocurra tiene que juntar testimonios, se conocieron nombres este miércoles, el resultado de las pericias psiquiátricas para la detenida que se llevó a la menor, (hay varios indicios que apuntan a que podría ser inimputable); y la Cámara Gesell a la nena, los puntos más relevantes.

El problema se presentará si comprueban que Varela no puede enfrentar un juicio, ya que el caso quedaría prácticamente en la nada, salgo que se compruebe que Tejada sí fue un partícipe necesario del hecho. En ese caso, cargará con el peso de lo ocurrido. La Fiscalía aún no ha tomado decisiones sobre pedidos al juez, ya que todavía no está listo el expediente, pero lo estará por estas horas, según indicaron fuentes judiciales a sanjuan8.com.

El hecho que conmocionó a la provincia tuvo lugar en la noche del lunes, madrugada del martes, cuando la desaparición de una menor mantuvo en vilo a la comunidad. Mía simplemente no estaba en su casa cuando su mamá salió de bañarse y, después de hacer la denuncia, se desplegó un fuerte operativo de búsqueda que terminó con final feliz.

La nena se encuentra en buenas condiciones de salud, aunque se le realizaron estudios para descartar cualquier tipo de vejámenes o problemas en su salud, a raíz del calvario que vivió cuando fue sustraída de su vivienda en Chimbas.