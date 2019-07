Para el abogado de El Chingolo, el testimonio de la nena caucetera es ambiguo

El abogado de Mario “El Chingolo” Ortiz, pedirá una ampliación de indagatoria, tras negarse a declarar, la semana pasada, ante el juez Guillermo Ádarvez, del Tercer Juzgado de Instrucción. Para Horacio Merino, lo expresado por las tres hermanas en Cámara Gesell es muy ambiguo, por lo tanto pedirá el cambio de caratula. Actualmente Ortiz está siendo investigado por presunto abuso sexual.









Según se conoció, en el testimonio que las nenas de 6 (mellizas) y 8 años, sólo una de ellas vinculó al hombre con el presunto abuso. Merino, expresa que los dichos de la niña de 6 años son ambiguos e inducidos. Que durante el relato la pequeña no responde de forma directa y sí lo hace tras varias consultas de las profesionales. “La niña no es concreta, puede que ante la insistencia sobre el tema haya respondido por presión. Y si bien la versión lo involucra, no es de manera concreta porque aparte ella habla cómo que su hermana mayor sería la que tuvo algo. Pero ella no dice nada sobre el tema”, expresó el abogado defensor durante una entrevista radial.

Fuente: radio Sarmiento