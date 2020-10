Papá del nene que se accidentó en Albardón: “Han estado jugando, todos los niños se cuelgan del tren”

“Todos jugamos con el tren para divertirnos”, dijo a Canal 8 un amiguito de Alan Valentín Tejada, el nene de 13 años que sufrió la amputación de sus pies luego de sufrir un accidente en una locomotora, en La Cañada, Albardón.

En este mismo sentido, su papá, Raúl Tejada, contó que “estaban jugando y se colgó del tren, los niños de cuelgan de ahí. Se resbaló y le cortó los dos pies, en uno sólo le queda el talón”. Además, pidió donadores de sangre para su hijo, de cualquier grupo.

Por otro lado, una vecina destacó: “les decía que no se suban al tren porque no les iba a frenar. No me escuchan. Lo escuché gritar, me arrimé, pedí ayuda y con mi cuñado lo alejamos de la vía”.

El pequeño permanece internado en el hospital Guillermo Rawson. Según informaron desde el nosocomio capitalino, Alan estuvo lúcido en todo momento y permanece estable y compensado.