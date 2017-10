Pagó $5 mil dólares y joyas por el "falso" secuestro de su suegra

El abogado fue víctima de un secuestro virtual al pagar unos 5.000 dólares y dos alianzas de oro por el falso rescate de su suegra, en el barrio porteño de Caballito, informaron fuentes policiales.



El hecho se produjo este martes cuando un llamado telefónico alertó a los habitantes de una casa de la avenida Donato Alvarez al 500, en el límite con Flores, diciendo que tenían secuestrado a un familiar.



"Me llamó una señora llorando, diciendo 'Pablo, me entraron a robar'", contó Pablo Segura, víctima del hecho, y añadió que enseguida continuó hablando un hombre que le afirmó: 'Acá tenemos a Ana (por su suegra), la vamos a matar, sabemos que te prestó plata, ¿cuánto te quedó?'".



Luego el delincuente le advirtió: "Estamos en la puerta de tu casa, en Donato Alvarez 515, vamos a entrar, vamos a matar a todos, no despertés a tu señora que está al lado tuyo, te estamos mirando".



Segura añadió que juntó la "plata para pagar las refacciones" de la casa, producto de "un esfuerzo familiar", y que arrojó el dinero junto a las alianzas desde la terraza de su propiedad.



"Estaba dormido, lo que me iban diciendo me lo iba imaginando", indicó el hombre, quien contó a la prensa que todo duró "entre seis y diez minutos".



Luego se comprobó que se había tratado de un engaño, en el caso que es investigado por la Policía Federal, en jurisdicción de la comisaría 13.