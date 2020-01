El padre de Thomsen: "Traté de llamar a los papás de Fernando, no me quiero imaginar el dolor"

Este jueves, los familiares visitaron por primera vez en la cárcel de Dolores a los rugbiers acusados de asesinar a Fernando Báez Sosa. "Estoy triste por la muerte de este chico", afirmó Marcial, padre de Máximo Thomsen, acusado de coautor del crimen; y agregó: "Traté de llamar a los papás, no me quiero imaginar el dolor".

A partir de las 17, cuando había finalizado el horario de visita para el resto de la población carcelaria, los familiares de los 10 rugbiers se presentaron en la Unidad Penitenciaria Nº 6, la cárcel más sobrepoblada de la provincia.

Tras finalizar el horario permitido, uno a uno los familiares abandonaron la prisión. Mientras algunos evitaron el contacto con la prensa, el padre de Máximo Thomsen mantuvo un breve contacto con los periodistas que aguardaban en las puertas del penal.

"Los chicos están arrepentidos", afirmó Marcial y al tiempo que aseguró que se encuentra "triste por la muerte de este chico. Estamos todos destrozados. Dejé mensajes a la familia de Fernando, traté de llamar a los papás. No me quiero imaginar el dolor, no sé qué decirles".

Además, admitió: "Lamento mucho lo que pasó. No quiero abrir los ojos. En 15 segundos me cambió la vida. Tengo miedo de no verlo más en libertad", al tiempo que al hablar sobre la actitud de su hijo sobre su futuro, afirmó: "No creo que sea consciente de la pena que puede tener".

"No tengo idea de que haya un pacto de silencio, no sé lo que es", dijo el hombre, mientras que al ser consultado sobre el remero que había sido implicado por los acusados explicó: "No le pregunté por lo de Pablo Ventura, pero es lo más raro".