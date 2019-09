Padre de la nena víctima de abuso: "Le había dicho que tendrían una relación a escondidas"

Luego de que se conociera que un kiosquero del barrio Los Andes, en Chimbas, fue acusado de abusar sexualmente de una nena de 13 años, el padre de la víctima habló con Canal 8. El hombre contó que el acusado ya le habría hecho insinuaciones a la nena con anterioridad: "Le dijo que iban a tener algo a escondidas y que no dijera nada" .

El padre contó qué sucedió el pasado lunes a la noche, cuando la nena se animó a contarle la pesadilla que vivió. "Ella fue a comprar al kiosco una bolsa de residuo para envolver a una de nuestras perras que se murió ese mismo día. Siempre atendía por la ventana pero ese día estaba sólo en su negocio, la metió adentro y cerró la puerta con pasador", expresó que le comentó su hija. En ese momento es que la nena habría sufrido manoseos por parte del acusado, llamado Rubén.





"Mi nuera estaba en casa con mi hijo y al ver que no regresaba del kiosco, fue a buscarla. Golpeó la puerta del negocio y esta persona le abrió la puerta y ahí pudo escapar mi hija", aseguró. Y agregó, "no sé qué hubiese pasado si mi nuera no iba al negocio, por el tiempo que pasó allá".