¿Otra víctima del sacerdote? La versión de un vallisto sobre otro abuso causó revuelo en el entorno

El entorno del cura Walter Bustos está revolucionado por estas horas. No sólo le están endilgando las tres denuncias de sus sobrinos, y que en el medio se conoció que el hijo mayor del denunciante (presunta víctima) también tiene sus cuestiones penales de esta envergadura, sino que apareció la versión de una persona proveniente de Valle Fértil, que habría asegurado haber sido víctima de Bustos cuando estaba en aquella parroquia.













Aún no hay denuncia penal, pero las fuentes litigantes dijeron que estaría buscando un abogado porque no descarta presentarse ante la Justicia. En este sentido, su versión no tendrá asidero hasta que la oficialice ante la ley. Mientras tanto, en Tribunales se solicitan las últimas acciones para determinar qué es lo que ocurrió con los niños involucrados en las primeras denuncias contra Bustos.









Durante la mañana de este martes, la abogada de los denunciantes habló con radio Sarmiento y explicó que se en las últimas horas, la Justicia realiza las entrevistas psicológicas para resolver la situación procesal del acusado.









Una de las posibilidades es agregarle a la calificación de la causa la “corrupción de menores”, que podría agravar la situación del cura Bustos. El hombre de Dios se mantiene en la Central de Policía hasta que el juez Guillermo Adárvez defina su camino procesal, por estas horas.