Otra vez, se olvidaron de notificar a la familia de Cajas sobre el juicio abreviado de Odorcic

La Justicia volvió a caer en la misma falla de no avisarle a la familia de Ismael Cajas lo que iba a ocurrir. La Fiscalía y la defensa resolvieron firmar la pena de 10 años y 6 meses de prisión para Brian Odorcic, el joven acusado de matar a sangre fría a Cajas en medio de un robo. El hecho es que esto ya había ocurrido, pero la querella había solicitado la nulidad del hecho por la falta de notificación. Otra vez, todo se resolvió sin la presencia del representante legal de la familia de la víctima.













Esto mismo, o parecido, fue lo que ocurrió ahora, ya que la familia de Cajas conocía que se iba a producir el acuerdo, pero no cuándo iba a suceder. "Lo que opine la parte querellante no es vinculante, pero debe ser escuchada y eso es lo que no hicieron", remarcó la representante de la familia de Cajas, Mónica Sefair, a sanjuan8.com.





El caso es que ahora, hubo ratificación de ese acuerdo, firmado en la sala III de la Cámara Penal, por lo que sería muy difícil interponer un pedido de nulidad, por no haber notificado día, hora y lugar del acuerdo.









"Estoy muy sorprendida porque me avisaron del juicio abreviado, pero no me dieron fecha. Voy a hablar con la familia de Ismael, pero presentaré la casación por este caso. Primero, vuelve veré los fundamentos de este acuerdo y después resolveré el tema de la pena", explicó.













Pese a que un error semejante podría costarles la segunda nulidad del pedido de juicio, esta vez la parte querellante no presentará esos argumentos y dejará que la causa siga su curso, pero primero será revisado por un Tribunal Superior, si es que el juez lo admite.