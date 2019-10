Oris no asume que violó a Camila, pero acepta que "algo pasó"

En la primera audiencia por el juicio que se realiza contra Pedro Oris, comenzó el desfile de testigos comenzando por el padre de Camila, Javier Brusotti. Además, hubo dos psicólogas presentes en la sala I que dieron cuenta de los informes acabados que realizaron en Cámara Gesell con la niña.

























En cuanto al protagonista, que fue juzgado por un juez de primera instancia, Pedro Oris, no dijo nada al respecto de la imputación que le endilgó Benito Ortíz, pero promete hacerlo mañana en la segunda audiencia del juicio por abuso sexual agravado.





























En tanto, en su palabra manifestará que no hubo violación, pero sí abuso sexual simple, esto indica un tocamiento, manoseo. "Oris reconoce que hubo actos de tocamiento, pero no agravado como lo indica la carátula de la causa", adelantó la defensora Filomena Noriega. A esto, la letrada aclaró que dichos tocamientos "no fueron de índole sexual".













La pena a la que se enfrenta Oris y muy superior a la que ya le fue sellada por la Corte de Justicia, quien le indicó una condena de 17 años, por lesiones graves.