Oris asegura que sólo "le hacía cosquillas a Camila en la cama"

/// Por María Eugenia Vega









Pedro Oris habla por primera vez ante el Tribunal, este jueves. Lo habrá convencido de que su intención con Camila no fue sexual. Que le hacía cosquillas en la cama, que jugaba con la nena y tenía contacto con su cuerpo, pero no de la manera que la Fiscalía intenta exponer. Que no se trató de un abuso sexual agravado por el vínculo, sino más bien fueron tocamientos, quizás indebidos, que pudieron malinterpretarse. Esa será su versión, con el fin de buscar su absolución. La Fiscalía podría pedir una pena superior a los 15 años.

























Con esa estrategia, Oris intenta evitar que la Justicia le sume entre 8 y 20 años de prisión, a sus 17 años (ya cumplió uno) por los aberrantes hechos que cometió con Camila Brusotti, la nena del milagro, quien padeció una hemiplejia por sus golpes.





























Si no prosperara su historia, la defensa va a proponer que se lo condene por abuso sexual simple, osea tocamiento indebido, que posee un monto de pena que va de 6 meses a 4 años de prisión, según su especificación en el artículo 119 del Código Penal. "A quien abusare sexualmente de una persona cuando ésta fuera menor de trece (13) años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción".





















Lo que ocurre es que el cuerpo de psicólogos que está interviniendo como parte del listado testimonial en el juicio, que se resuelve en la sala I de la Cámara Penal, bajo la dirección de Raúl Iglesias, está dejando sentado que sí hubo abuso. Entonces, a Oris se le puede complicar el panorama. Este jueves, precisamente, declararán tres psicólogos llamados por la Fiscalía.

























Una baja que hubo en el listado de testimoniales fue Patricia Sirera, la Asesora Letrada de Menores, que por ser parte del proceso y de su injerencia en carácter de parte, que no puede sumarse a las declaraciones frente al estrado. La lectura de los alegatos se desarrollará este viernes, mientras que la sentencia podría emitirse entre el lunes y el martes. En este caso, la Fiscalía (al no haber acordado el juicio abreviado) podría pedir una pena superior a los 15 años. Mientras que, la defensa solicitará la absolución de Pedro Oris, en esta causa.









¿Qué cree la Fiscalía?





El Ministerio Público busca que se juzgue duramente a Pedro Oris con base en pruebas concretas que le permiten presumir que abusó sexualmente de la menor en forma reiterada antes de dejarla al borde de la muerte. Pero hay otra línea que se investigará y que tiene que ver con la participación de la madre de la nena, Alejandra Ríos, en esta historia. ¿Los abusos de la nena fueron consentidos y formaron parte de un juego sexual entre ambos? esto es lo que se intentará determinar, porque la Justicia no deja de sorprenderse con este caso que conmovió al país.