Nueva causa contra la madre de Camila: fue imputada por abandono de persona

Pedro Oris está esperando un nuevo juicio oral en su contra por las aberraciones sexuales que habría cometido contra Camila Brusotti, mientras que la situación de la Alejandra Ríos, la madre de la nena del milagro, está cada vez más complicada. El juez la imputó por abandono de persona agravado por el vínculo.

Tras la última denuncia que radicó en la Fiscalía el padre de la nena, Javier Brusotti, el juez Benito Ortiz, titular del Primer Juzgado de Instrucción, determinó el procesamiento de Oris por abuso sexual gravemente ultrajante y reiterado. El acusado apeló ante la sala de turno pero el dictamen de la instrucción quedó firme y está en instancia de juicio oral, a la espera de una fecha de comienzo de audiencias.





Por otro lado, el fiscal Fabrizio Medici solicitó al magistrado que llamase a indagatoria a Ríos, bajo la imputación de participación necesaria en los abusos sexuales que habría sufrido la nena por parte de Oris. El juez la citó a declarar pero determinó imputarla por otro delito: abandono de persona agravado por el vínculo. Esta calificación, estipulada en los artículos 106 y 107 del Código Penal, determina una pena de prisión de 2 a 6 años que podría ser aumentada en un tercio porque el delito habría sido cometido por la madre contra su hija.





A través de su defensa, Ríos apeló a la Cámara la imputación bajo el argumento de que no puede ser juzgada dos veces por el mismo delito. Pero esto no sería un sustento de peso, dado que en el juicio que atravesó no fue indagada por los abusos sexuales denunciados (que hasta ese momento no salieron a la luz) sino por las palizas que dejó con hemiplejia a Camila.





La causa contra Ríos recién comienza y está en etapa de investigación. Además, el juez decidió separar las causas de la madre y del padrastro para no demorar la de Oris, que está a un paso de ser elevada a juicio. En caso de ser encontrados culpables por un tribunal, se sumarían a las condenas que actualmente están cumpliendo con prisión efectiva de 9 años Ríos y Oris 17.