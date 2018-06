"No hay que quedarse con la hipótesis de la droga y dejar de investigar lo pasional"

/// Por María Eugenia Vega





Es la jefa de Cuerpo de Investigación Forense del Poder Judicial, encargada de realizar la compleja autopsia en el cuerpo desmembrado y desollado de Yamila Pérez, la joven hallada asesinada hace una semana. Pese al hermetismo con el que se manejan ciertos datos en la investigación por este reciente crimen atroz, María Beatriz Vázquez confió detalles sobre el proceso forense que demandó 12 horas de ardua labor en la Morgue Judicial.

En concomitancia con los dichos del criminalista Raúl Torres, quien habló con sanjuan8.com advirtiendo que este podría ser un crimen de género, por sus características, la forense agregó: "En todo método científico, vos elaborás hipótesis y las tenés que investigar. Lo peor que podés hacer es no confeccionar algunas hipótesis porque no la vas a investigar. Si sólo te quedás con que es un crimen por narcotráfico, no investigás lo pasional y podés caer en un grave error; tenés que elaborar para poder descartar".





-Estuvieron 12 horas trabajando con el cuerpo de Yamila ¿Cómo fue el procedimiento?

-Sí. Hicimos primero estudio imagentológico que consiste tomar radiografías para determinar si hubo lesiones óseas. Se realiza casi siempre que uno ve lesiones. Luego, efectuamos estudios desde la superficie externa hasta la interna. Lo que realmente lleva tiempo, es la descripción de las lesiones. Uno tiene que hacer el registro fotográfico, pero también tiene que describir dónde está cada lesión. Para que la persona que lea el informe sepa con exactitud los detalles. Después está la extracción de muestras y la rotulación para asegurar la cadena de custodia.





-Entonces, Yamila tenía muchas lesiones, además de las 8 puñaladas...





-Tenía varias lesiones vitales. No puedo decirte cuántas porque está bajo secreto de sumario. Se investigaron golpes, pero no se observó ninguno.

-En este caso ¿cuántas horas de frío tuvo que tener el cadáver?





-El cuerpo ingresó el domingo por la noche y nosotros comenzamos a trabajar el lunes por la mañana. La idea del frío es fundamental para la desinfección. Nosotros no podemos pasarle alcohol al cadáver, porque en los cromatógrafos sale ese alcohol. Entonces, ese frío evita la contaminación del médico operador, porque tenemos que tener esas condiciones de bioseguridad. Si los lentes se empañan cuando se está realizando una autopsia significa que uno está respirando vapor de sangre. La gente tiene que entender que dejar los cuerpos tantas horas en frío tiene que ver con nuestras medidas de bioseguridad. Además, imprudente accionar de otra manera. Hay personas que están aparentemente sanas y uno desconoce a simple vista si porta alguna enfermedad infecto contagiosa. San Juan es una provincia que tiene muchos casos de Hepatitis B.

-¿Le ha pasado encontrarse con un cuerpo enfermo y debieron someterse a estudios?





-Sí. Yo tuve un accidente laboral donde me atravesé el dedo con un bisturí y tuve que someterme a la profilaxis del tratamiento contra el HIV durante seis meses, más los controles posteriores. Uno tiene que prevenir porque nadie te garantiza cómo ingresa el cuerpo. Porque no solamente se contamina el médico forense sino el técnico que lo acompaña.

-¿Cuántos estudios pudieron resolverse acá en San Juan que no podían hacerse antes del Laboratorio Forense?





-El toxicológico fue inmediato, por ejemplo. Hicimos estudios de medicamentos y estupefacientes en sangre, en orina y en contenido gástrico. También el homopatológico que se realiza en anatomía patológica y se tomaron muestras para el estudio de genética. Antes, este tipo de procedimientos había que tercerizarlos. El tiempo de espera se achicó mucho y eso sirve en la investigación porque el tiempo es su enemigo. El tiempo le da la posibilidad al autor del hecho de que se vaya, o de que se degraden las muestras, que afecte la luz, el calor la temperatura. Por eso decimos que el tiempo es el enemigo de la investigación forense.

-Usted mencionó que en 1998 trabajó en un caso similar al de Yamila...

-Sí, en noviembre del '98. Fue un caso muy parecido. También sucedió que el señor Fernández tuvo una multiplicidad de heridas que habían producido un shock hipovolémico, que es cuando se desangran. Lo habían envuelto y lo habían tirado a la vera de un canal. No lo desollaron, pero en ese momento fue uno de los homicidios más espeluznantes que tuvo la provincia, por la multiplicidad de heridas que sufrió la víctima. Con el tiempo tuvimos casos más espeluznantes como el de Cristina Olivares.









-Y si no lo desollaron, ¿por qué lo relaciona con el caso de Yamila?

-Porque a veces, la mutilación que producen ciertas heridas, lesionan el cadáver y son tan intensas que por eso uno tiene como una relación con ciertos casos. Fue algo que me llamó la atención.









-En el caso Olivares ¿pudo comparar las heridas y asociarlas a diferentes autores y a su género por su intensidad?

-No. En el caso de Cristina fueron muy similares todas las heridas y hubo varios autores: un hombre y dos mujeres.









-Entonces, ¿una mujer puede producir heridas vitales espeluznantes, aunque no tenga la misma fuerza que un hombre?

-Con mi experiencia la verdad es que yo ya no descarto nada. Porque uno puede tener una presunción, pero después llegan casos como los de Olivares y dice cómo, uno hubiera jurado que esas heridas fueron hechas por al menos dos hombres. Sin embargo, fueron mujeres.





-¿Les ha ocurrido de ingresar cadáveres con muerte natural o por accidentes y luego determinar que fueron homicidios?

-Sí. Tuvimos un caso de un accidente de tránsito. Había gente en la vereda que fue testigo de lo que ocurrió. El hombre venía en una moto y en un momento perdió el control saliendo de la calzada, impactó contra un árbol. Sufrió graves lesiones, principalmente cráneo encefálicas etc. En la sala de autopsias terminamos detectando una herida de arma de fuego. Entonces se determinó que el hombre venía escapando de alguien que lo ultima, le hiere, pero no se muere en el acto. Termina teniendo un accidente. Las heridas lesionares se suman. Uno arma una biosinemática. Después están los casos que lo dejan en la casa y la escena no presenta desorden, visten en el cuerpo, lo colocan en la cama y después en el cuerpo encontramos sobredosis o veneno. Hemos tenido casos de gente que mata con drogas legales. Pero hay patologías o lesiones que no actúan de igual manera en todos los individuos. Quizás si te pica una araña a vos no te pasa nada, pero si le pica a otra persona, quizás se muere.