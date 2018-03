No hay pistas en el caso del feto que tiraron en Rawson

Por ahora, no hay ningún rastro que a la Justicia le pueda dar una idea de quién tiró el feto que fue encontrado la semana pasada en Rawson. La encuesta vecinal que se hizo en la zona no arrojó datos que permitan acotar el universo a algunas sospechosas cuyo ADN se pueda cotejar con el del pequeño. En Tribunales aseguraron que este tipo de casos suele ser muy complejo y no descartaron que quede impune.









El feto apareció dentro de una bolsa el jueves 15, en el barrio Paraíso, en el departamento Rawson. El horroroso caso fue descubierto por una vecina que se dio cuenta de que en el envoltorio había sangre y causó conmoción.





Por el momento, afirmaron fuentes judiciales, no hay ninguna pista. El juzgado de Instrucción Nº 5, dirigido por Benedicto Correa, realizó una serie de consultas entre los vecinos del barrio y lugares aledaños, con el objetivo de determinar si hay mujeres que hayan estado embarazadas recientemente. No obstante, no hubo resultados positivos. No encontraron a nadie con signos de haber abortado, revelaron las fuentes.





La causa es muy compleja y de difícil resolución, como tantas otras del mismo tenor que se han registrado en San Juan y el país. Sucede que ante la imposibilidad de hacerles una ADN a todas las mujeres de la provincia, los pesquisas necesitan tener un universo limitado de presuntas responsables para hacerles el estudio y compararlo con el del bebé. Eso puede surgir de testimonios de los vecinos si es que la sospechosa vive o frecuenta la zona donde fue tirado el feto o a través de imágenes de una cámara de seguridad.





En este caso, no hay cámaras y del testimonio de las personas interrogadas no surgieron datos que apunten a alguna mujer. De ahí que las fuentes presumen que la autora del hecho debe ser de un lugar bien alejado a la zona donde apareció la criatura y que la causa podría llegar a quedar sin esclarecerse.





Las pericias preliminares de la Policía determinaron que el feto tenía 5 meses de gestación. Y con la autopsia, de la que sólo falta el informe, se espera saber si se trató de un aborto espontaneo o provocado por la madre.