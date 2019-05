Niñera acusada de golpear a un bebé: los padres de la criatura apelaron el procesamiento del juez

Hace unos meses, Noelia Velázquez fue procesada por lesiones graves culposas, por haberle causado fractura de cráneo a un bebé que estaba bajo su cuidado. La familia de la criatura no coincidió con la resolución del juez Benito Ortiz por considerar que esas lesiones no se condicen con un golpe accidental y apeló el procesamiento. Tras el fallo, el magistrado decidió que seguirá libre y se declaró incompetente en la causa por tratarse de un delito correccional.

El abogado Franco Montes, representante legal de los padres del bebé, explicó que "no coincidimos en que esas lesiones sean producto de un obrar negligente. Todos los test de los médicos que declararon, manifestaron que no se condice con un golpe accidental desde un changuito, con poca altura. Esta es la razón por la cual apelamos la resolución del juez solicitando el procesamiento por lesiones graves dolosas".





Bajo este argumento, el letrado envió el expediente con el pedido a la Cámara Penal, a la espera de la resolución de la Sala I sobre la solicitud del cambio en la gravedad del procesamiento.





Los fundamentos para el pedido se basan en las lesiones que sufrió el bebé a partir de ese hecho con su niñera, que le provocó fractura de cráneo y desprendimiento de retina. En este sentido, Montes destacó "son lesiones que no puede ser producto de una sola acción. Supongamos que una caída puede ocasionar la lesión en el cráneo, pero de ninguna manera el desprendimiento de retira, para lo cual es necesario un zamarreo violento. Ambas cosas no se condicen con una sola acción, es otra de las contradicciones del fallo que hemos impugnado, creemos que no tiene ninguna fundamentación", resaltó el letrado.