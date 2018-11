Nene muerto en lavarropas: se barajan varias hipótesis, pero las pericias serán clave

Lo cierto es que la Policía, cuando encontró el cuerpo del nene, le remitió el expediente directamente al juez que investiga homicidios complejos y esto tiene que ver con la delicada situación en la que se halló el menor. Por eso, no creyeron conveniente declararlo como muerte natural o accidental, aunque esa es la hipótesis que más fuerte suena por estas horas.

Leé: Los detalles devastadores sobre la muerte de Felipe





Nada estará dicho hasta que las pericias estén en el despacho del juez, junto con el informe forense. Si bien se sabe que el nene murió por asfixia, no se tiene la certeza de cómo llegó hasta el interior del lavarropas. Por eso seguirán investigando hasta que el camino se vea con mayor claridad.





Felipe Varas fue encontrado en la noche del sábado, después de haberlo buscado por varias horas. El nene se perdió en la tarde mientras jugaba y nadie más lo vio. Su mamá hizo la denuncia por la desaparición de la criaturita de 5 años, y finalmente un policía lo halló sin vida en el interior del lavarropas de carga superior.







Aunque todo hacía suponer, en un primer momento, que el caso de Felipe – el nene de 5 años que apareció sin vida en el interior de un lavarropas este fin de semana- se trató de un hecho accidental, no hay conclusiones por ahora. Es decir que la Justicia no ha descartado ninguna hipótesis al respecto de lo que podría haber ocurrido. Como no existe la certeza, aunque se trata de la versión más fuerte, la causa está en manos del juzgado de instrucción, a cargo de Guillermo Adárvez.